«Такой садизм и необъяснимая жестокость должны наказываться...»

Верховный суд признал украинское военизированное националистическое объединение «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Суд заслушал экспертов, собиравших факты и доказательства военных преступлений «азовцев». Свидетельства их бесчеловечного отношения к жителям ДНР, ЛНР и Украины имеются и в распоряжении «Известий». Решение ВС РФ изменит статус пленных боевиков «Азова», и станет для них отягчающим обстоятельством в преддверии грядущего суда, считают эксперты. Помимо этого, уголовные дела, возбужденные на членов этого формирования по обвинению экстремизме, теперь могут быть переквалифицированы на более тяжкую статью – «терроризм».

Свидетели преступлений

Во вторник, 2 августа, Верховный суд РФ признал украинское военизированное формирование «Азов» террористической организацией. Соответствующее предложение, согласно российскому законодательству, подготовила ФСБ, после чего его направили в Генпрокуратуру. Та, в свою очередь, обратилась с иском в суд. Учитывая международный характер организации, иск рассмотрел Верховный суд РФ.

До этого «Азов» был признан экстремистской организацией, нынешнее же решение — следующий этап, окончательно выводящий объединение из легального правового поля.

Рассмотрение дела заняло полдня. Прежде чем принять решение, суд выслушал свидетельства экспертов — правозащитников, журналистов, которые неоднократно бывали в ЛНР и ДНР и лично сталкивались с последствиями преступлений «азовцев». Процесс носил частично закрытый характер — представители СМИ наблюдали за происходящим из зала для трансляций.

Журналист и писатель Марина Ахмедова последние три месяца провела в Донбассе в качестве члена Совета по правам человека при президенте РФ. Она собирала факты и доказательства военных преступлений, фиксировала смерть людей от артобстрелов в очередях за гуманитарной помощью. В суде она привела свидетельства пыток и убийств мирных жителей боевиками «Азова», сопровождая свой рассказ именами, фамилиями жертв, а также видеозаписями с показаниями жителей Мариуполя и Волновахи. Они рассказали, как в Мариуполе украинский танк выстрелил в окно квартиры, убив троих детей и бабушку, а также ранив их мать. Всего Ахмедова рассказала примерно о десяти эпизодах, когда были убиты мирные жители, а также о пытках пленных военных ДНР и России.

— Я собрала многочисленные свидетельства пыток, расстрелов боевиками «Азова» мирных жителей, истязаний, которые не могут быть объяснены тем, что мы враги. Все эти события свидетельствуют о садизме и нечеловеческой, необъяснимой жестокости. Все это обыденность для Донбасса, но я убеждена, что такое должно наказываться, чтобы цивилизованное человечество могло сохраниться, — сказала Ахмедова суду.

В ходе заседания также заслушали показания еще одного свидетеля — историка и публициста, координатора Группы информации по преступлениям против личности (IGCP) Александра Дюкова. Он рассказал, что «Азовское движение», включающее в себя и полк «Азов», в своих современных организационных формах возникло на Украине после государственного переворота февраля 2014 года на основе неонацистских организаций «Патриот Украины» (ПУ) и «Социал-национальная ассамблея» (СНА). Некоторые члены этих группировок заняли в новом движении руководящие должности и стали идеологами «лечения национального организма» и «расовой очистки нации» (выдержка из одной из цитат, приведенной Дюковым во время выступления). Подобные высказывания содержатся в идеологических трудах членов движения и датируются еще 2007 годом.

«Выкупили сына за $10 тысяч»

Со слов Александра Дюкова, формулировка «террористическая» полностью применима к деятельности «Азовского движения», а также предшествовавшим ему ПУ и СНА.

— Идеологическая программа двух этих объединений, вне всякого сомнения, носит экстремистский и неонацистский характер, который проявляется в экстремальном биологическом расизме, планах по правовой сегрегации других рас и народов, отрицании демократии, морали и международного права. Эта программа была после 2014 года унаследована «Азовским движением», — сказал эксперт.

Перед судом также выступил правозащитник, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. Он недавно был в Донецке и Мариуполе, много общался с жителями ДНР и ЛНР.

В распоряжении «Известий» также имеются свидетельства жителей Донецка, имевших опыт столкновения с «Азовом» еще в 2014 году. Это бывшие пленные, прошедшие тайную тюрьму «Библиотека», которую организовали «Азов» и СБУ на территории мариупольского аэропорта.

— В конце августа 2014 меня задержали в центре города, вывезли на имитацию расстрела, а после — в мариупольский аэропорт. — рассказала «Известиям» жительница Донецка Ольга Cелецкая. — Ко мне применяли пытки – удушение и утопление, в ходе всего этого я слышала их позывные – Мясник и Доктор, которые меня истязали. Потом меня направили в подвал СБУ, где я пробыла три дня и видела еще много людей со следами пыток и истязаний. Ко мне также применяли пытки электротоком, в кабинете следователя меня сильно избили, у меня был перелом ребра. Некоторых людей подвешивали на дыбу, люди после этого становились инвалидами.

К еще одному бывшему пленному — Михаил Шубину применялись аналогичные пытки — об этом он рассказал в интервью «Известиям». В его рассказе также прозвучали прозвища Мясника и Доктора, которых он назвал «штатными палачами» «азовцев». Именно они занимались изощренными пытками пленных, уточнил он.

— Ко мне домой пришел представитель «Азова» и предлагал идти к ним, обучать бойцов. Я отказался и сказал, что это не моя война, и я свое уже отслужил. Меня арестовали, посадили в холодильник. Били, запугивали, в яме с трупами лежал, расстреливали — ставили к стенке и стреляли над головой, пытали электротоком. Все это — на протяжении недели. Все это время я считался пропавшим без вести — никто не знал, где я. Потом заставили написать расписку, что претензий к «Азову» мы не имеем, и отвезли в тюрьму — легализовали мой арест. Так у меня появилась надежда на спасение, — рассказал Михаил Шубин.

Он добавил, что его сына также похитили «азовцы», но жена успела выкупить его — заплатила $10 тыс., после чего его отпустили.

Отягчающее «обстоятельство»

Украинское националистическое формирование «Азов» признали террористической организацией совершенно справедливо, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— События и тот беспредел, которые «азовцы» учинили в Мариуполе в последние месяцы, ставят этот полк национальной гвардии Украины вне закона, — рассказал он «Известиям». — О прошлых годах лучше и не говорить. В определенной степени это меняет статус пленных «азовцев». Закон, как известно, обратной силы не имеет, поэтому он затронет тех, кто сейчас воюет под знаменами этого националистического формирования. Но даже те «азовцы», которые уже в плену и ждут суда, должны знать, что сама принадлежность к этому нацформированию является теперь отягчающим обстоятельством.

По стечению обстоятельств в тот же день, 2 августа, Басманный суд заочно огласил приговор российскому гражданину Антону Королеву, обвиняемому в наемничестве за участие в украинском вооруженном формировании «Азов», а также в публичных призывах к экстремизму.

Суд признал Королева, который находится в международном розыске, виновным по части 1 статьи 280, части 3 статьи 359 УК РФ и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима. Наказание вступит в силу с момента экстрадиции или задержания Королева в России.