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Бастрыкин объяснил связь членов украинской группировки «Азов»

Бастрыкин заявил, что бойцов нацгруппировки «Азов» связало желание убивать невинных людей
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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В ходе следствия по делу преступлений украинского националистического формирования «Азов», (в отношении участников в РФ возбуждены уголовные дела), удалось установить общий мотив бойцов — их объединяет желание убивать невинных людей. Об этом заявил 25 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«Следователи выяснили, что в этом подразделении состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов «Азова», — приводит его слова «Российская газета».

Глава СК РФ привел несколько фактов, доказывающих это предположение. Так, он рассказал о том, как националисты открывают огонь по машинам с надписью «Дети».

В качестве другого примера Бастрыкин рассказал о случае в Мариуполе, когда члены нацгруппировки браться Мозговые занимали позиции в пятиэтажном доме и не разрешали местным жителям покидать здание.

Между тем, там находился мужчина с тяжелым заболеванием, ему требовалась помощь, а националисты не позволяли принести ему и бутылку воды. Мужчина умер, а остальные жители попытались покинуть дом. Тогда Мозговые открыли по ним огонь, убили четверых.

Ранее, 5 июля, стало известно, что первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» направлено в суд. По предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма, рассказали в прокуратуре республики.

До этого, 20 июня, пресс-служба СК РФ сообщила, что 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса направлены в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Среди них — уголовное дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шитри, который по данным следствия, в апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, совершил не менее 20 выстрелов в мирных жителей.

Кроме того, передано уголовное дело в отношении военнослужащего 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Назария Мороза. Он, находясь 30 марта в Мариуполе, обстрелял проезжавший по улице автомобиль, где находились мирные жители — семья из трех (муж, жена, взрослый сын).

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что специалисты Следственного комитета (СК) РФ работают с командирами украинской националистической группировки «Азов». 1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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