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Генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело в отношении боевиков «Азова»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» направлено в суд. Об этом 5 июля сообщила Генпрокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Мера наказания участникам диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, — смертная казнь», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

По информации Генпрокуратуры ДНР, обвинение предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса республики (ч. 2 ст. 237, ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР).

Уточняется, по предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма.

1 июля Донецкое агентство новостей сообщило, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе готово к отправке в суд в ДНР. Тогда источник агенства рассказал, что в числе обвиняемых восемь человек.

В ДНР 1 июня анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками. Они пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Предполагается, что завершающим этапом станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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