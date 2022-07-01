Дело против первой группы пленных с «Азовстали» готово к отправке в суд в ДНР

Дело против первой группы пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе готово к отправке в суд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пятницу, 1 июня, сообщили Донецкое агентство новостей.

«Это одна из групп азовцев, они называли себя «Медведи SS». Дело передано в суд, сегодня его должны доставить, вчера окончено следствие», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства сказал, что в числе обвиняемых — восемь человек. По его словам, статьи, которые им вменяются, также предусматривают высшую меру наказания — смертную казнь.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

26 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что военные ВСУ, спрятавшиеся при сдаче в плен основных сил, задержаны на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, на территории предприятия не осталось украинских военных или боевиков-националистов.

28 мая один из участников «Азова» (в России в отношении нее возбуждены уголовные дела) — 19-летний Назарий Гринцевич рассказал «Известиям», что какое-то время у них было оружие и боеприпасы, потом они стали заканчиваться. Воду и продукты делили на всех, вместе с ранеными, добавил он. Однако, 25 мая, французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера рассказывал, что члены группировки «Азов» не давали возможности оказать помощь тяжелораненым российским военным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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