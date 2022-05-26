На «Азовстали» задержали спрятавшихся военных ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятавшиеся при сдаче в плен основных сил, задержаны на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, на территории предприятия не осталось украинских военных или боевиков-националистов.

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то?» — приводит «РИА Новости» слова главы республики.

После того как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут завалы, «после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось».

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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