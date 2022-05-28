Боевик «Азова» назвал причину сдачи в плен

Боевики националистической группировки «Азов» (в России в отношении нее возбуждены уголовные дела) вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен по приказу, полученному от командования. Об этом 28 мая рассказал журналисту «Известий» один из участников «Азова» — 19-летний Назарий Гринцевич.

«Был приказ от нашего командования, сверху. Сказали сложить оружие и выйти с завода», — рассказал он.

По словам боевика, как военнослужащий он выполнял приказ до последнего. Какое-то время у «азовцев» было оружие и боеприпасы, потом они стали заканчиваться. Воду и продукты делили на всех, вместе с ранеными, добавил он.

По его словам, он подписал контракт на службу в украинской армии в день своего 18-летия, весной прошлого года. Позже он попал на службу в группировку, а весной этого года несколько месяцев находился в подземелье металлургического комбината в Мариуполе.

27 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о причастности военных вооруженных сил Украины (ВСУ) к таким же чудовищным преступлениям и пыткам, как совершают националисты из группировки «Азов». По его словам, существует большое количество историй совершения подобных военных зверских преступлений, которые не поддаются логике здорового человека.

В тот же день он отметил, что в ДНР содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Из последних подразделений «Азова», которые сдались в плен с «Азовстали», поступило 2439 человек. До этого сдались 3 тыс. военнослужащих, но это смешанные подразделения ВСУ.

Днем ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские боевики не оказывают сопротивления силам ДНР.

24 мая глава ДНР отмечал, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

18 мая украинские пленные с «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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