Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) причастны к таким же чудовищным преступлениям и пыткам, как совершают националисты из группировки «Азов» (против ее членов в России возбуждены уголовные дела). Об этом 27 мая заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители «Азова», — рассказал Пушилин агентству «РИА Новости».

По его словам, существует большое количество историй совершения подобных военных зверских преступлений, которые не поддаются логике здорового человека.

Суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению, добавил глава ДНР.

Накануне Пушилин указал на неприемлемость затягивания сроков подготовки устава трибунала над националистами. При этом он отметил, что и торопить специалистов не нужно, «чтобы не было никаких претензий даже условных со стороны коллективного Запада», необходимо детально проработать документ.

20 мая военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал «Известиям», что боевики радикальной националистической группировки «Азов» помимо использования в своих рядах нацистской символики Третьего рейха, применяли в отношении людей методы нейролингвистического программирования (НЛП). «Азовцы», покинувшие в полном составе завод «Азовсталь» в Мариуполе, долгие годы воспитывались по системе запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», уточнил он.

Накануне Министерство обороны РФ рассказало, что в Бахмуте ДНР украинские националисты оборудовали на верхних этажах в некоторых многоэтажных жилых домах огневые позиции и снайперские точки, они заминировали подходы к домам, при этом не уведомили об этом мирных жителей.

17 мая Генпрокуратура попросила Верховный суд РФ признать украинскую националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность в Российской Федерации.

До этого, 27 апреля, старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко заявил, что процесс денацификации Украины будет завершен, а виновные в пытках и убийствах мирного населения понесут наказание.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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