Генпрокуратура попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией

Генпрокуратура попросила Верховный суд РФ признать украинскую националистическую группировку «Азов» (в отношении нее в РФ возбуждены уголовные дела) террористической организацией и запретить ее деятельность в Российской Федерации. Как сообщил Минюст 17 мая, заседание по данному вопросу состоится 26 мая.

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Иск Генпрокуратуры будет рассмотрен в закрытом от слушателей режиме.

Официально «Азов» входит в состав Национальной гвардии Украины (НГУ), поэтому его боевики носят однотонную коричнево-горчичную форму НГУ, а также фиолетовые береты, показывающие принадлежность к Нацгвардии. Западные журналисты неоднократно сообщали об участии в батальоне «Азов» добровольцев с неофашистскими взглядами.

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