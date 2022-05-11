Номерной фронт: что скрывает база печально известного "Азова"

«Азов» (организация, запрещенная в России) прочно ассоциируется с военными преступлениями, убийствами мирных граждан и насилием. Но о том, что на самом деле скрывается за воротами этой так называемой воинской части, знают немногие. «Известия» одними из первых побывали на базах «азовцев» и пообщались с местными жителями и военнослужащими союзных сил, которые сражались с националистами. О том, как британские военные участвовали в формировании и подготовке «Азова» и как в одной организации, построенной на нацистской идеологии и неоязыческих культах, служили бывшие бойцы армии обороны Израиля и коллекционеры советского винила из Грузии — в нашем репортаже.

Пансионат смерти

– Мы старались любой ценой избежать встречи с «азовцами». Даже если они были трезвые, ничем хорошим общение с ними не заканчивалось, – рассказывает жительница поселка Юрьевка Наталья (имя изменено по ее просьбе).

Юрьевка - небольшой населенный пункт, уютно расположившийся на берегу моря. Отсюда всего несколько километров до Мариуполя. Можно сказать, пригород. До 2014-го года Юрьевка славилась своими курортами. Но восемь лет назад в этом поселке была развернута основная база «Азова». Так теплая приморская Юрьевка стала негласным центром «азовского» движения.

Наталья и ее семья чудом смогли покинуть поселок еще в первые дни специальной военной операции. Сейчас они беженцы, но они смогли выжить.

– С нами «азовцы» практически не общались. Только, если в магазин за покупками приходили. Свое превосходство показывали — какие они великие, а мы быдло. У них прямо какой-то культ превосходства был, – рассказывает моя собеседница. – Если встретишь на улице, могут начать задирать, а могут избить или убить. А если «азовцы» пьяные шли, надо было сразу прятаться.

Мы подъезжаем к бывшей базе «Азова». Сейчас ее территорию контролируют бойцы Донецкой народной республики. Въездные ворота плотно завешены маскировочной сетью. В свое время «азовцы» превратили их в весьма своеобразное «художественное произведение». На них был нанесен камуфляж, символика и фигуры бойцов в полном снаряжении. Не смотря на уговоры, ополченцы отказываются снимать с ворот сеть.

– Юрьевка - это основная база. Здесь был штаб, все его службы, основные подразделения. В Мангуше был учебный центр и стоял один из батальонов. В Мариуполе - передовая база с пунктом управления. Сердцем «Азова» считают именно Юрьевку, – рассказывает мне сопровождающий нас офицер народной милиции ДНР.

По многим СМИ ходит утверждение, что «азовцы» дислоцировались на даче бывшего президента Украины Виктора Януковича. Но это не так. Под базу они забрали дорогой, благоустроенный пансионат. Это несколько десятков жилых, лечебных и хозяйственных построек. А также — отдельные VIP-апартаменты с гаражами и собственными бассейнами и саунами. На территории проживали не только бойцы, но и члены их семей. Были среди «азовцев» и женщины-военнослужащие — для них выделили отдельные жилые корпуса.

За годы военной службы и журналистской карьеры я побывал в сотнях воинских частей. Но переступив КПП бывшей базы «Азова», не смог заставить себя поверить, что это - военный объект. На территории нет плаца для построений, смотров и занятий строевой подготовкой. Нет там и центральной аллеи, на которой обычно размещаются памятники, плакаты с историей воинской части и наглядной агитацией.

«Азовцы» жили в обычных номерах по четыре или шесть человек. Немного напоминает казарму или военное общежитие только расположение артиллерийского дивизиона. В жилых помещениях явно не поддерживался тот самый воинский порядок. Хотя нельзя сказать, что «азовцы» жили в бардаке. Но их расположениям очень далеко от помещений, где живут российские или, к примеру, американские военнослужащие.

New-нацизм

Сразу бросается в глаза, что все комнаты, тумбочки и шкафы с личными вещами заклеены стикерами и плакатами с нацистской символикой, а также эмблемами различных фанатских футбольных движений. И это не какие-то самодельные изделия, а фабрично выпущенная полиграфическая продукция. Причем — очень высоко качества.

Уже после осмотра первого этажа корпуса, где располагалась снайперская рота, на обилие свастик, нацистских символов и портеров Гитлера перестаешь обращать внимание – настолько их много. Почти в каждой комнате можно найти Mein Kampf (в РФ признана экстремистским материалом). В самых разных вариантах - есть и богато оформленные издания на дорогой бумаге, есть и совсем дешевые и даже самиздатовские принты.

В одном из жилых комнат сопровождавших нас спецназовцев заинтересовал шкаф с личными вещами одного из бойцов «Азова». После недолго обсуждения его переворачивают. Так и есть: на дне бывший хозяин шкафа сделал тайник. Там хранится книга, изданная в 1940-м году. Это альбом с фото нацисткой элиты Третьего рейха. Он был настолько важен ее владельцу, что тот предпочел спрятать книгу от боевых товарищей. Не так давно на этой же базе нашли изображение Адольфа Гитлера, выполненное в виде иконы. «Шедевр» был создан из дорогого дерева с серебром и позолотой.

Но если внимательно присмотреться ко всей этой «наглядной агитации», становится понятно: мы имеем дело с каким-то новым направлением нацизма. Да, здесь есть классические свастики и надписи вроде «1488». Но в большинстве случаев это стикеры и плакаты с некими датами, цитатами или портретами неизвестных личностей. Все это было крайне значимо для «азовцев», но совершенно непонятно для непосвященных в этот «new-нацизм».

– Их идеология каждый день расширяется и совершенствуется, – продолжает рассказ офицер народной милиции, – Появляются новые герои, новые важные даты и события. В какой-то момент мы даже собирали эти стикеры и плакаты — пытались понять, что это за даты, кто эти новые герои-нацисты. Но потом бросили: по каждой такой информации приходится проводить целые интернет-расследования, поднимать кучу источников. Вот хороший пример. Одно время мы находили на снаряжении бойцов «Азова» патчи с портретом и цитатами некоего испанского или латиноамериканского деятеля. Он говорил про верность и чистоту крови, про долг и борьбу нации. Но мы так и не смогли понять, кто этот человек. Привлекали даже специалистов по Испании и Латинской Америке.

До базы в Юрьевке я успел посетить бывшее расположение украинского 503-го батальона морской пехоты в поселке Сартана и еще ряд позиций и военных городков. Что бросается в глаза на базе «Азова» - это обилие книг в каждой комнате. В отличие от морпехов и обычных бойцов Нацгвардии, это не развлекательное чтиво и не пропагандистская литература. В основном — издания по саморазвитию, биографии известных личностей и политиков, а также работы по геополитике. К примеру, я нашел британский научный труд про разведку в годы Второй мировой и тут же, рядом — книгу Фрэнсиса Фукуямы про конец истории. Их здесь явно читали и внимательно изучали, выделяя карандашом и закладками важное.

Мы продолжаем изучать этажи жилых корпусов, где жили снайперы и артиллеристы. И тут — новый сюрприз. В одной из комнат неожиданно находится книга об иудейском празднике Песах. В соседней комнате у одной из кроватей — стикеры с эмблемами Армии обороны Израиля.

На следующем этаже мы уже встречаем уже книгу на грузинском языке и символы Грузии. Тут же лежат виниловые диски. Это старые советские ВИА 1970-80-х годов: кто-то коллекционировал их с большой любовью. На этом же военном объекте находили и Коран. Причем не только на арабском языке, но и на украинском.

Что удивительно, но на базе «Азова» практически не встречаются Библии и христианские символы. Только в одном месте мы нашли «Новый Завет», изданый по заказу одной из американских протестантских церквей. А вот чего у «азовцев» много, так это капищ языческого бога Перуна. Я насчитал четыре таких объекта — они находились у жилых помещений и у административного корпуса. Видно, что это не самодеятельность: все построены целенаправлено и капитально.

– Они действительно были язычниками, – рассказывает мне жительница Юрьевки. – Устраивали на капищах праздники, жгли костры. Очень многие бойцы носили всякие языческие браслеты или кулоны на шеях.

Британская школа

Официально «Азов» входит в состав Национальной гвардии Украины. Поэтому его бойцы в гарнизоне носили однотонную коричневато-горчичную форму НГУ, а также фиолетовые береты, показывающие принадлежность к Нацгвардии. А вот вся полевая форма одежды и снаряжение «азовцев» было из Великобритании.

В бой ненонацисты шли в штатной полевой форме британских вооруженных сил в расцветке MTP (Multi-Terrain Pattern). Это удешевлённый вариант популярного сейчас во всем мире американского камуфляжа MultiCam. Разгрузочные жилеты, подсумки, чехлы на каски и прочее снаряжение из Великобритании явно было поставлено не в последние месяцы. Видно, что «накачка» шла не один год. Причем поставляли не только «снарягу».

Так, я нахожу занятную папочку из камуфлированной ткани. При ближайщем изучении оказывается, что это специальный карманный комплект для разминирования. Его выдают британским военным, прошедшим специальную противоминную подготовку. В происхождении комплекта сомнений нет: на его задней стороне пришит лейбл с названием NIC Instruments LTD и сайтом компании на домене .uk.

У британских военных «азовцы» скопировали даже такую мелочь, как разноцветные футболки. В английских батальонах принято, что у каждой роты или отдельного взвода должна быть майка определённого цвета и с эмблемами воинской части. Также и у «азовцев» - у пехотинцев футболки коричневого цвета, у артиллеристов зеленые, у инженерно-саперной роты черные и т.д.

– Главным преимуществом «Азова» было его техническое оснащение, – рассказывает мне офицер народной милиции, который несколько лет вел бои с «азовцами». – У них и «тепляки» (тепловизоры - «Известия»), и приборы ночного видения, и беспилотники, и все оружие в «обвесе». У снайперов крутые прицелы, баллистические вычислители, метеодатчики...

Буквально в каждой комнате — коробки от различных тактических крепежей на оружие, прицелов, глушителей и т.д. На этажах снайперов сразу две оружейные мастерские: все оборудование американское, английское и весьма недешевое. А у артиллеристов мы находим мастерскую по изготовлению самодельных беспилотников.

Ну, а такого количества спортивного питания и различных пищевых добавок, как здесь, я не видел даже в специализированных спортмагазинах. Про словам моих сопровождающих, массово встречаются тут и стероиды, и прочие запрещённые препараты. На боевой дух «азовцев» они, судя по всему, особенного влияния не оказывали.

– Если они не подавили нас огнем, стараются сразу отойти. Делают все, чтобы не сойтись с нами в ближнем бою. Я не говорю сейчас про рукопашную. Но уже на дистанции меньше 50 метров «азовцы» сразу теряются, – рассказывает мне командир подразделения Народной милиции. – Вы же видели видео с нападения на гуманитарную колонну ДНР? Командиры вывели группу «азовцев» по квадрокоптеру. Они сразу заняли позицию и нанесли огневое поражение. Но дальше было видно, что они зас…ли (побоялись — «Известия»). Обошли, кинули гранаты и чуть ли не убежали...