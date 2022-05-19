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Минобороны РФ сообщило об опорных пунктах ВСУ в школах и детских садах ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Украинские войска оборудовали опорные пункты и разместили вооружение в школах и детских садах Краматорска, Славянска и Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 19 мая, сообщило Министерство обороны РФ.

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«В зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия», — рассказали в ведомстве.

Там также рассказали, что в Бахмуте ДНР украинские националисты оборудовали на верхних этажах в некоторых многоэтажных жилых домах огневые позиции и снайперские точки.

«Подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что, несмотря на неоднократные обращения России, эти и другие подобные факты преступлений украинских националистов до сих пор остаются без внимания мирового сообщества.

18 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев подчеркнул, что Киев продолжает устраивать репрессии на подконтрольных ему территориях. Он отметил, что основная угроза населению Украины исходит от украинских боевиков.

17 мая в Минобороны РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

27 апреля старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко заявил, что процесс денацификации Украины будет завершен, а виновные в пытках и убийствах мирного населения понесут наказание.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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