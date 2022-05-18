В Совбезе назвали боевиков основной угрозой населению Украины

Киев продолжает устраивать репрессии на подконтрольных ему территориях. Основная угроза населению Украины исходит от украинских боевиков, заявил в среду, 18 мая, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

«Основная угроза населению Украины исходит от украинских боевиков, которые совершают чудовищные преступления. <...> Сейчас в режиме реального времени продолжаются репрессии против всех несогласных с киевским режимом на подконтрольной ему территории, людей просто убивают», — сказал Нургалиев на встрече с послами иностранных государств в Москве.

Он отметил, что западные кураторы киевского режима продолжают делать вид, что ничего не происходит, и накачивают Украину вооружениями, параллельно оказывая давление на международное сообщество с целью сворачивания сотрудничества с Россией. Кроме того, мировое сообщество игнорирует, как украинские власти саботируют открытие гуманитарных коридоров в зоне боевых действий.

Несмотря на это, задачи российской спецоперации будут полностью выполнены, заключил Нургалиев.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва уверена в победе и достижении поставленных целей спецоперации по защите Донбасса. Он указал, что спецоперация идет по плану, и у страны есть все возможности, чтобы справиться с нынешними трудностями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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