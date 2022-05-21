Военный историк рассказал о применении методов НЛП нацистами «Азова»

Боевики радикальной националистической группировки «Азов» (против участников которой в РФ возбуждены уголовные дела), помимо использования в своих рядах нацистской символики Третьего рейха, применяли в отношении людей методы нейролингвистического программирования (НЛП). Об этом рассказал «Известиям» 20 мая военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

По его словам, «азовцы», покинувшие в полном составе завод «Азовсталь» в Мариуполе, долгие годы воспитывались по системе запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». И обучались использованию в отношении людей методов психологического давления.

«Люди годами накачивались этой идеологией, причем для «Азова» была сформирована своя такая игиловская система, которая подразумевала под собой целые четыре стадии. Как только человек приходит в «Азов», в отношении него сразу начиналась психологическая обработка такая», — отметил Буранов.

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Эксперт также указал, что «азовцы» были замечены в многочисленных военных преступлениях.

«Пытки, простреливали ноги, убийства пленных, многочисленные акции жестокости, вандализма», — прокомментировал он.

Как рассказал Буранов, «азовцы» воспринимали себя в качестве элиты, которая в будущем будет жить в привилегированном статусе. На Украине выпускалось огромное количество специальных книг исключительно для боевиков группировки.

«Для «Азова» была издана целая серия книг, брошюр, агитационных материалов. Как обустроить Украину, как дальше жить — с заделом на то, что это будущая элита Украины, которая ее будет обустраивать», — отметил историк.

Накануне, 20 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сдачу в плен командира националистической группировки «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского. Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие. И заявил, что сутью их «идеологии» является то, что они сначала бранят и оплевывают своих же единомышленников, а после как ни в чем не бывало следуют их же примеру.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В докладе Минобороны сообщалось, что в плен сдалась группа украинских неонацистов в составе 531 человека, всего же с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевиков.

Позже Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.