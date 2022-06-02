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Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе. Об этом 2 июня сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Шишкина.

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«Будет очень логично, что он (трибунал. — Ред.) будет проходить на территории Донецкой Народной Республики. В последнее время мы видим преступления, совершенные в отношении граждан Российской Федерации <…> Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполь», — сказала она «РИА Новости».

Накануне в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени.

В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал.

Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

31 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у следственных органов республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала. Он подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля 2022-го из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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