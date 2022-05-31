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Пушилин заявил о наличии доказательств для трибунала над украинскими боевиками

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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У следственных органов Донецкой Народной Республики (ДНР) уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала над украинскими националистами, он состоится в обозримом будущем. Об этом 31 мая заявил глава государства Денис Пушилин.

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«Мы можем говорить сейчас, что уже у нас хватает материалов из тех показаний, которые дают в рамках работы правоохранительных органов, с этими военными преступниками, хватает материалов для проведения первого этапа трибунала, поэтому он не за горами», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Пушилина, «характер преступлений — изнасилования, пытки, издевательства, убийство гражданского населения — за все эти годы не исключает высшей меры наказания для этих преступников, но решение будет приниматься судом, трибуналом».

Он подчеркнул, что процесс будет максимально открытым.

«Мы пригласим в том числе международные организации, представителей других стран, в том числе и западных», — добавил глава ДНР.

О планах провести международный трибунал Пушилин сообщил 23 мая, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь».

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовстали». По информации ведомства, с 16 мая сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов», в отношении членов которой в РФ возбуждены уголовные дела, и других украинских военнослужащих.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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