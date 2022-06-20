СКР передал в Донбасс уголовные дела о преступлениях ВСУ против мирного населения

Следственный комитет России (СКР) направил в прокуратуры Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд. ‹...› Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовных дел направлены для последующей передачи в суд и рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Среди них — уголовное дело в отношении военнослужащего 23-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Шитри. По данным следствия, он в апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, совершил не менее 20 выстрелов в мирных жителей. Тогда от полученных ранений два мужчины и две женщины скончались.

Также для направления в суд СК РФ было передано уголовное дело в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца и Сергея Пилиповича. Отмечается, что они в феврале текущего года, находясь в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, произвели множественные выстрелы в трех мирных жителей, которые в результате обстрела погибли на месте.

Также в Генеральную прокуратуру ДНР передано уголовное дело в отношении военнослужащего 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Назария Мороза. Он, находясь 30 марта в Мариуполе, обстрелял проезжавший по улице автомобиль, где находились мирные жители — семья из трех (муж, жена, взрослый сын). Тогда от полученных ран женщина скончалась на месте.

А в Генеральную прокуратуру ЛНР передано уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части А-3814 ВСУ, старшего водителя Руслана Майструка. В феврале он попытался доставить в населенный пункт Городище в ЛНР 10 кумулятивных зарядов с около 500 кг взрывчатых веществ для минирования автомобильного моста через реку Деркул.

«Подрыв предполагалось осуществить дистанционно во время прохождения по мосту российской военной колонны и гражданского населения. Осуществить задуманное не удалось, поскольку в российское военное командование приняло меры упреждающего характера», — отметили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве также добавили, что окончено и передано в Генеральную прокуратуру ДНР уголовное дело в отношении командира первой самоходно-артиллерийской батареи второго дивизиона войсковой части А-3283 Сергея Палийчука. По данным следствия, в феврале он неоднократно отдавал подчиненным военнослужащим приказы производить обстрел жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры.

«В результате этих преступных действий погиб ребенок, контузию головного мозга получила женщина. Кроме того, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — заключили в ведомстве.

1 июня в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками, которые пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар», так и военнослужащие ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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