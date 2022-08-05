Читатели французской газеты Le Figaro возмутились реакцией президента Украины Владимира Зеленского на доклад правозащитной организации Amnesty International о преступлениях украинской армии против гражданского населения.

Украинский лидер расценил доклад как попытку «амнистировать» Россию и «переложить ответственность с агрессора на жертву». Также украинская сторона обвинила организацию в намерениях дискредитировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и сорвать поставки оружия.

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинскую армию от соблюдения международного гуманитарного права», — указал пользователь с ником ChristianLéonToussaint.

«Доклад Amnesty — первый западный камень в огород Зе. От этого камня Зеленский не может отмахнуться, как он это делает обычно», — прокомментировал arnautic.

Комментатор Curieux предположил, что, отрицая очевидное, украинцы, вероятно, следуют советам их американских инструкторов, чтобы выиграть информационную войну.

Ранее в этот же день свое недовольство украинскому президенту высказали читатели немецкой газеты Die Welt. Пользователи сайта издания упрекнули «избалованного вниманием мировых СМИ» Зеленского в неумении воспринимать критику и призвали этому научиться.

В свою очередь генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

Доклад о преступлениях ВСУ был опубликован накануне. В нем говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе указывается, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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