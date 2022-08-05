Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
Сюжет:

Немцы осудили Зеленского за критику доклада о преступлениях ВСУ

Немцы осудили Зеленского за критику доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкой газеты Die Welt осудили президента Украины Владимира Зеленского за критику доклада правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о военных преступлениях украинской армии в Донбассе.

В режиме преступлений: что творят украинские радикалы в Донбассе
«Защитники Украины» убивают и насилуют мирное население

Украинского лидера возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

«Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко», — написал читатель Hans G.

«С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже всё сказано», — уверен Günther K.

Комментатор Sasha H. указал на то, что украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах, используя их как склады боеприпасов. Gabriele E. добавил, что, помимо этого, украинские солдаты любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать подобные видео в интернет.

При этом, как отметил читатель Michael S, избалованному вниманием международной политики и СМИ президенту Украины нужно смириться с критикой за нарушение международного права или научиться воспринимать ее заново.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе подчеркивалось, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины. По его словам, таким образом предприняты попытки дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия.

На доклад о нарушениях ВСУ в тот же день отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022