Читатели немецкой газеты Die Welt осудили президента Украины Владимира Зеленского за критику доклада правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о военных преступлениях украинской армии в Донбассе.

Украинского лидера возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

«Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко», — написал читатель Hans G.

«С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже всё сказано», — уверен Günther K.

Комментатор Sasha H. указал на то, что украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детских садах и больницах, используя их как склады боеприпасов. Gabriele E. добавил, что, помимо этого, украинские солдаты любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать подобные видео в интернет.

При этом, как отметил читатель Michael S, избалованному вниманием международной политики и СМИ президенту Украины нужно смириться с критикой за нарушение международного права или научиться воспринимать ее заново.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе подчеркивалось, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины. По его словам, таким образом предприняты попытки дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия.

На доклад о нарушениях ВСУ в тот же день отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».