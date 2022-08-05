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Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Генсек Amnesty International Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ против мирных граждан
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sadak Souici
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Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает агентство France-Presse (AFP).

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«Выводы [доклада] были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами», — приводит агентство слова Калламар.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает выводы, которые были изложены в докладе организации.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. Правозащитники зафиксировали, что они размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины.

Документ также подтверждает заявления России о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданское население в качестве живого щита. Помимо этого, отмечается, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил доклад как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

В тот же день советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины. По его словам, таким образом предприняты попытки дискредитировать ВСУ в глазах западного общества и сорвать поставки оружия.

На доклад о нарушениях ВСУ также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Кроме того, в Министерстве обороны России не раз обращали внимание на то, что украинские военные размещают военную технику и вооружения в школах, больницах и жилой застройке, а мирных граждан используют в качестве живого щита.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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