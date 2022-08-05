Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского о преступлениях украинских войск. Об этом 5 августа заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International «попала под чары кремлевской пропаганды», указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — написал он в Twitter.

Доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был опубликован накануне. В нем говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе указывается, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

Однако Зеленского возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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