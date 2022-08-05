Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

В США прокомментировали заявление Зеленского о докладе Amnesty International

Американский правозащитник Барака: Amnesty International разоблачила ложь Зеленского о преступлениях ВСУ
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского о преступлениях украинских войск. Об этом 5 августа заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Ум за расу заходит: как нацисты-маргиналы стали военными лидерами
Садизм, экстремизм и терроризм вооруженных формирований Украины в конкретных лицах

«Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International «попала под чары кремлевской пропаганды», указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы», — написал он в Twitter.

Доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) был опубликован накануне. В нем говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе указывается, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

Однако Зеленского возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022