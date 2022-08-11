Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск обсуждают возможность совместного референдума о присоединении к России в сентябре . Об этом в интервью «Известиям» рассказал новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Сроки голосования зависят от военной ситуации, которая напрямую влияет на проведение процедуры. Глава Запорожья также рассказал об опасности обстрелов Запорожский АЭС, обращении к ООН, положении рубля и подготовке к открытию двухсот школ к Дню знаний .

«Мы планируем полностью проводить референдум как положено»

— Евгений Витальевич, вы обозначили, что намерены провести референдум о присоединении к России в сентябре, есть ли уже предполагаемая дата? Почему не стали ждать окончания специальной операции?

— Проведение референдума — это вопрос готовности. К сожалению, процесс идет не так быстро, как бы нам хотелось. Нет проблемы в том, что мы проведем референдум, когда нас признает РФ — это может быть уже вместе с Донецком и Луганском. Может быть, мы будем проходить эту процедуру вместе . Пока что у нас есть большое желание, оно есть у жителей Запорожья (войти в состав РФ. — «Известия»), но для проведения референдума нам необходимо в первую очередь обезопасить наши избирательные участки, обезопасить нашу атомную станцию.

Сегодня Украина постоянно посылает нам сигналы, что если наша территория будет безнадежно для них потеряна, они могут воплотить ужасную историю на атомной станции . Они вполне могут обойтись без взрыва, повредив хранилище. Так, ядерного взрыва не произойдет, но может случиться выброс остатков этого хранилища — а это тысячи тонн. Украина — это обезьяна с гранатой , они могут в любую сторону бросить сейчас, что хочешь, всё, что им подарят европейцы. Поэтому сказать, что мы совсем ни от чего не зависим, — это будет нечестно. Мы и жители Запорожской области очень хотим (провести референдум. — «Известия»), люди давно устали от этой ситуации и хотят определенности .

Мы готовы с административной точки зрения. Я дал поручение провести подготовку к референдуму, мы запустили процедуру. Да, мы все-таки рассчитываем, что сможем провести референдум в сентябре, но это зависит от множества факторов. Если сейчас Украина начнет нас шантажировать ядерным реактором? Взгляните на карту: от Никополя, от Марганца до АЭС расстояние лишь 7 км — через воду. А Украина теоретически может каждый день «лепить» в станцию минометами, разбивая ее и создавая на этой территории огромное пятно заражения. Поэтому пока можно говорить лишь о том, что мы начали процесс подготовки к референдуму.

Запорожье, Херсон и Донбасс Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

— Вы упомянули возможность проведения совместного референдума. Эта инициатива действительно обсуждается?

— Да, мы обсуждаем такой формат. Мы с херсонцами работаем в унисон, мы работаем с Луганском, Донецком. Я общаюсь с руководителями (республик. — «Известия»). Мы, конечно, хотели бы провести его совместно. Но все-таки на это решение влияет много факторов, и основной — военная ситуация. Время идет очень быстро. Даже если сдвинемся на какой-то срок — это непринципиально. Нам не нужно — «быстро, быстро, срочно».

Причем мы никому не запрещаем приезжать на референдум в качестве наблюдателей. Приглашать — не вижу смысла, но кто хочет — тем мы не запрещаем . Акцентировать внимание на том, что если европейцы не отправят наблюдателей, значит не признают, не стоит. Лично мне их мнение вообще не интересно после того, что они сделали с Украиной, что они делают на внешней арене и какие двойные стандарты используют. Вероятно, просто будет сделано общее информационное приглашение.

— Референдум будет проходить в формате голосования на участках, в онлайн-режиме или смешанный?

— Сейчас мы планируем полностью проводить референдум как положено: с кабинками, урнами, которые будут носить по домам для тех категорий граждан, кто не может прийти очно . Онлайн-формат в целом рассматривается, но вероятность довольно низкая, потому что может быть осуществлено много кибератак, а у нас пока недостаточно защищенная и отработанная компьютерная система.

— Насколько реально проведение референдума 11 сентября — в единый день голосования в России?

— Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не Россия. Но мы, конечно, очень хотели бы этого .

Запорожье, Херсон и Донбасс Жители Бердянска стоят в очереди у входа в пункт приема документов на гражданство Российской Федерации Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Не идет ли речь об образовании нового федерального округа под присоединенные республики — Запорожье, Херсон, ЛНР и ДНР?

— У нас такого вопроса не было. Мы пока видим себя, судя по опросу запорожцев, в составе РФ полноценной областью, как Воронежская, Тамбовская, Тульская .

— Евгений Витальевич, как обстоит ситуация с военными действиями в Запорожской области на сегодняшний момент? Как новые власти обеспечивают защиту мирных жителей?

— Ситуация на линии боевого столкновения пока что достаточно ровная и устойчивая уже несколько месяцев. Прилеты постоянно происходят, но в основном обстреливают инфраструктуру : железную дорогу, водонапорную башню, подстанцию, водоотведение. Слава Богу, люди страдают крайне редко — больше одного или двух человек в неделю у нас не попадает в больницу. Мне коллеги такие цифры фиксируют. Люди уже научились: только начинается обстрел — все сразу разбегаются.

— Кто участвует сегодня в восстановлении городов Запорожья? Сколько требуется на это средств?

— Больших разрушений на освобожденной территории Запорожья сегодня, слава Богу, нет. Достаточно серьезные разрушения в таких городах, как Васильевка и Пологи, а такие города, как Мелитополь, Бердянск, Энергодар, практически не пострадали. У нас ситуация достаточно ровная в плане восстановления.

«Взрыва не будет, но начнется радиоактивное заражение»

— Вы уже коснулись совершенных обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара, влечет ли это экологическую катастрофу? Планируют ли власти Запорожья направить экспертов для оценки ситуации? Какие меры будут предприняты для защиты жителей?

— Мы приглашали уже Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и МАГАТЭ, мы всех приглашали. Я письма им писал, но пока, к сожалению, на наши письма никто не реагирует . Что касается безопасности, Запорожская АЭС — объект повышенной радиологической и радиоактивной опасности. Гораздо тяжелее будут последствия, если разбить сам реактор и вызвать цепную реакцию, будет попадание в отходы, в могильники, которые создала Украина за это время — а там их несколько тысяч . Из того, что мне показывали, там очень много лежит — цезий, стронций, уран, металлы опасные в виде отработанных материалов. Ну а если в могильники попасть — взрыва не будет, но начнется радиоактивное заражение. И для экологии это, конечно, сумасшедшая проблема.

Запорожье, Херсон и Донбасс Запорожская АЭС Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— Как обстоят дела с бизнесом в Запорожье? Обсуждается ли привлечение на территории российских предприятий — торговых сетей, банков? Ведется ли работа над этим?

— Бизнес очень осторожно заходит на нашу территорию. Заходят донецкие, они посмелее, иногда крымские торговые сети . Меняется также ситуация в аптеках, крымские заправочные структуры заходят. Цены сегодня не растут — с бензином навели порядок, сейчас у нас примерно на 10–12% цены выше, чем в РФ , если брать средний регион, как Краснодар. Если брать продукты — то тоже в этом диапазоне. Цены на медикаменты были высоковаты, но сейчас всё отработали и заходит пара крупных аптечных бизнесменов. Зерно начали фермеры продавать, появилась у людей денежка .

«Пока гривна «варится» внутри территории туда-сюда»

— Ведется ли в Запорожской области работа над переходом на российский рубль? Когда рубль полностью вытеснит гривну? Какая валюта больше в ходу у жителей Запорожья?

— Российский рубль пока ходит в меньшей степени, чем гривна. Откровенно говоря, рубль заходит в обращение очень медленно и в основном только через бюджет и социальные выплаты. Пока гривна «варится» внутри территории туда-сюда . Рубль тоже появляется, но пока навскидку примерно 20%, по моему субъективному мнению .

Запорожье, Херсон и Донбасс Выдача пенсии в рублях сотрудником почты на дому в Мелитополе Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Не планируют ли власти Запорожья по примеру Москвы вновь производить «Запорожцы»? Не обращались ли к властям представители бизнеса или автопрома?

— Автозавод должен выпускать автомобили, которые будут сегодня соответствовать рынку. Исключительно из-за патриотизма их выпускать сегодня неактуально. Я надеюсь, что на этих мощностях мы будем располагать, возможно, корейскими или китайскими брендами. Или запустим что-то свое.

«Мы не фашисты. Мы вводим двуязычие»

— Не идет ли речь о смене официального языка в Запорожье и отказе от украинского?

— Мы ни в коем случае не откажемся от украинского языка — это часть нашей культуры. Мы не фашисты и не националистический режим Украины, чтобы действовать их методами . Мы вводим двуязычие пока что, но, может быть, у нас будет еще больше языков. Сегодня у нас официальными языками будут русский и украинский. Русский будет первый, и преподавание будет идти на русском языке. Но также будут и украинские школы. Если будет необходимость, будут и болгарские школы, и крымско-татарские — вообще не вопрос. Сколько население будет хотеть — столько мы и будем открывать классов. Однажды с аналогичной просьбой к нам пришли цыгане — теперь будем открывать класс в одной школе в Константиновке, где будут учиться ромы. Нам нетрудно поставить одного учителя, это не проблема. Главное, чтобы ученикам было комфортно. Родителям нужно, чтобы их ребенок был в безопасности, накормлен и ему дали знания. Больше требований у родителей нет .

— Близится 1 сентября, все ли школы области перешили на российские стандарты и получили российскую аккредитацию? Решен ли вопрос с предоставлением горячего питания в школах?

— 10 августа к нам приезжал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, и мы уже четвертый раз его здесь встречаем. Он очень об этом вопросе заботится. 1 сентября — наша главная задача сегодня. Референдум можно сдвинуть, а 1 сентября сдвинуть нельзя , поэтому мы активно занимаемся подготовкой. У нас всего 491 образовательный объект. Из них 285 школ, и где-то 200 мы планируем открыть в полном объеме. Есть проблема с директорами, некоторые — очень проукраинские. Они могут звонить людям и угрожать. Меняем, работаем постепенно, приглашаем людей, учителей не хватает. Не все директора школ хотят выходить, но это не самое страшное. У нас выходят люди даже с заводов — инженеров берем в школы, людей с высшим образованием, даже без педагогического, но думаю, что на время пойдет, потому что ребенок будет чувствовать заботу.

Запорожье, Херсон и Донбасс Военнослужащие РФ у школы в одном из населенных пунктов в Запорожской области Фото: РИА Новости

Обязательно будет предоставлено горячее питание для детей с 1-го по 4-й класс, как в РФ . А где мы не можем сделать полноценное горячее питание — например, в сельских школах не предусмотрено, — мы организуем доставку из столовых, вплоть до кафе и ресторанов.

— Как прошла приемная кампания в университеты Запорожья?