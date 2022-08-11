Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и рядом расположенные с объектом территории. Об этом сообщил 11 августа член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Рогов рассказал, что из-за обстрелов станции новая смена не смогла приступить к работе на АЭС, «автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар». Он отметил, что пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать специалисты предварительной смены.

По словам Рогова, удары по АЭС наносятся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

Ранее в четверг Рогов сообщил, что российские средства противоздушной обороны (ПВО) отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

В этот же день агентство атомной энергии Польши сообщило, что в одном из энергоблоков Запорожской АЭС запустили дизельные генераторы для питания реактора и систем охлаждения. Такое решение принято из-за обстрелов станции, повредивших ее инфраструктуру.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится все опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы, отмечает НСН.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».