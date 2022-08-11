На Запорожской АЭС подключили дизельные генераторы из-за обстрелов ВСУ

В одном из энергоблоков Запорожской АЭС, расположенной в городе Энергодар, запустили дизельные генераторы для питания реактора и систем охлаждения. Такое решение принято из-за обстрелов станции, повредивших ее инфраструктуру, сообщило агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на украинское управление по атомному надзору 11 августа.

По данным агентства, в результате обстрелов пострадали трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша здания сухого хранилища. Отмечается, что повреждений в ядерных реакторах не зафиксировано.

Польские эксперты считают, что сейчас на территории страны нет угрозы окружающей среде и здоровью людей. Атомные электростанции, говорится в сообщении, приспособлены противостоять угрозам, возникающим по вине человека или природы.

Запорожская АЭС уже около месяца находится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. В последний раз ее обстреляли в ночь на 11 августа с помощью тяжелой артиллерии и беспилотников. Комментируя это, представитель МИД РФ Иван Нечаев обвинил Украину в ядерном терроризме.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС может привести к радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится всё опаснее. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы, отмечает НСН.

Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС 28 февраля в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Операция проводится с 24 февраля.

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