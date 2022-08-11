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Российские ПВО отразили атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Российские системы противоздушной обороны (ПВО) отразили все ночные попытки атак ВСУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Об этом в четверг, 11 августа, сообщают власти региона.

Днем ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Также Волга рассказал, что планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют. Он добавил, что они прорабатываются в зависимости от ситуации.

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