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Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга 10 августа.

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«Ударов со стороны националистов по энергоблоку не было. Обстрелу подверглись территории сухого хранения отработавшего ядерного топлива, которое расположено в непосредственной близости к шестому энергоблоку», — сказал он в разговоре с ТАСС.

По его словам, данные действия властями города оцениваются «крайне негативно», потому что в случае повреждения инфраструктуры атомной станции последствия будут колоссальными. Он добавил, что техногенная катастрофа по масштабам радиоактивного загрязнения, вероятно, превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Ранее в среду Волга рассказал, что планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции существуют. Он добавил, что прорабатываются они в зависимости от ситуации.

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС со стороны Украины 11 августа. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности».

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

Тогда же глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что для защиты Запорожской АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны. Как отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских националистов могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

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