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Делегация РФ назвала получение нового оружия целью обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Делегация РФ: целью обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины является получение нового оружия и привлечение внимания
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Целью обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины является получение нового оружия и привлечение внимания. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила делегация РФ на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Ранее днем глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что для защиты Запорожской АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны.

Как отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, обстрелы Запорожской АЭС представителями ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны.

8 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций надеется, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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