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Минобороны назвало риски для всего мира из-за обстрелов Запорожской АЭС

Минобороны России предупредило о мировой катастрофе из-за обстрелов ВФУ Запорожской АЭС
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Глобальная техногенная катастрофа, к которой могу привести обстрелы Запорожской АЭС представителями Вооруженных формирований Украины (ВФУ), затронет многие государства, предупредил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — отметил он в докладе 6 августа.

По словам Мизинцева, при негативном сценарии, зона радиационного заражения распространится на более 5,3 тыс. кв. км и затронет Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Винницкую области, Донецкую и Луганскую народные республики, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

При неблагоприятных погодных условиях ситуация может ухудшиться, особенно при попадании в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий. Это приведет к непригодности Черного моря и Босфора для судоходства на длительный срок, а побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии поразят высокие дозы радиации.

Об опасности для всей Европы и мира в виду неконтролируемого накачивания Украины западным оружием говорил и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что сторонники Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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