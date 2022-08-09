Посол Антонов предупредил об опасности для всей Европы из-за Украины

Неконтролируемое накачивание Украины западным оружием довело ситуацию до угрозы, которая становится реальной для всей Европы. Украинские вооруженные формирования не только каждодневно обстреливают жилые кварталы Донбасса, они атакуют Запорожскую АЭС, предупредил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что «безудержная накачка» Украины вооружениями уже вызывает беспокойство даже в США. Американские эксперты, обозреватели ведущих изданий и простые граждане задаются вопросом, сколько американской помощи доходит по назначению?

Всё чаще появляются свидетельства о мошеннических схемах и замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее.

«Однако часть американского оружия попадает на линию фронта. Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», — приводит слова дипломата 8 августа Telegram-канал посольства.

Антонов отмечает, что политика Вашингтона на украинском направлении вызывает недоумение у правительств развивающихся стран. По его словам, США выбрасывают в пустоту миллиарды долларов, вместо того, чтобы направить их на социально-экономические нужды Латинской Америки, Африки и Азии.

«Особенно в постковидный период, когда эти регионы испытывают столь острую потребность в средствах и содействии со стороны ведущих экономик мира», — добавил посол.

Подобным образом российский посол прокомментировал новую поставку военной помощи Украине от США. О ней Пентагон объявил 8 августа. В денежном выражении пакет помощи составил $1 млрд. В его состав вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды и тысяча переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

До этого, 8 июля, в Пентагоне сообщили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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