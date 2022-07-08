США планируют поставить Киеву вооружение на месяцы вперед

США прорабатывают планы по поставкам новых вооружений Украине на месяцы и годы вперед, заявили 8 июля в Пентагоне.

«Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны», — сообщила представитель ведомства журналистам на брифинге.

Кроме того, предполагается, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн будет включать в себя в том числе несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Ранее, 1 июля, пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не уведомляли Москву о поставке украинцам системы ПВО большой дальности.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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