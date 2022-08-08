Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin

Пентагон заявил 8 августа, что выделяет Киеву военную помощь еще на $1 млрд. Она включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin.

Кроме того, в пакет помощи вошли бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и медпрепараты.

Ранее, 1 августа, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских РСЗО HIMARS. Как отметил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, это свидетельствует о прямом вовлечении США в конфликт на Украине.

До этого, 8 июля, в Пентагоне сообщили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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