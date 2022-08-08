Лепесточные признаки: как жители Донецка узнают об обстрелах города

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать Донецк и его окрестности. Сила ударов многократно возросла с момента, как союзные силы начали освобождать Авдеевку и Пески. Впервые за восемь лет войны ВФУ накрыли артиллерийским огнем центр города. В ход идет весь арсенал, переданный Киеву Соединенными Штатами, Францией, ФРГ, Италией и другими странами. Но террористические обстрелы не останавливают наступление войск РФ и ДНР. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в Донецке и узнал, как мирные жители научились узнавать мины-«лепестки» и отличать ракеты американской РСЗО «Хаймарс» от других типов вооружений.

Оттенки звука смерти

— Хотел завезти машину знакомому мастеру — надо бы посмотреть, что за проблема с электрикой. Но он сейчас свою мастерскую не открывает. Попросил другого, а он тоже пока не выходит, — рассказывает водитель Александр, который везет меня по Донецку.

Мой собеседник сетует: в городе стало сложно починить автомобиль. Малые предприниматели, владеющие небольшими гаражами-мастерскими, предпочитают лишний раз не выходить на работу. Сейчас, когда Донецк обстреливают и бессистемно закидывают минами-«лепестками», лучше не рисковать жизнью.

В этот раз город встречает меня глухим рокотом. Даже в центре — на улице Артема — хорошо слышно, как по разным районам то и дело прилетают снаряды ВФУ. Звуки украинских «прилетов» то и дело перебиваются ответными выстрелами — «выходами» артиллерии союзных сил. Часто слышен характерный свистящий звук — это работают реактивные системы залпового огня. Самое плохое в РСЗО — это то, что по их свисту непонятно, летят ли ракеты в сторону противника или уже в тебя.

Но теперь в Донецке часто слышен новый и самый страшный звук.

Лепесточные признаки Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток» на центральной улице Донецка Фото: РИА Новости

Я стою недалеко от улицы Бирюзовой в Кировском районе Донецка. Ночью украинские вооруженные формирования раскидали здесь «Лепестки» — противопехотные мины.

— Сами «Лепестки» падают бесшумно. Но мы уже научились определять, когда ими по нам стреляют, — рассказывает мне местная жительница Елена. — Слышен свист ракеты, а потом он внезапно прекращается. Там, где звук пропал, сто процентов будут мины.

Жители города знакомы с особенностями работы противопехотных мин ПФМ-1 на своем горьком опыте. Этими «дьявольскими машинками» снаряжаются специальные боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Смерч» или «Ураган». В заданной точке боевая часть ракеты раскрывается и мины начинают падать с неба. Сам снаряд, потеряв большую часть своей массы, прекращает полет и переходит в хаотичное падение.

Сейчас союзные силы предпринимают все усилия, чтобы остановить обстрелы города. Артиллерия непрерывно работает по огневым позициям украинских формирований, а отряды корпуса донецкой народной милиции в упорных боях штурмуют поселок Пески и обходят Авдеевку. Именно оттуда ВФУ все восемь лет обстреливают Донецк и все территории вокруг него. Пока эти населенные пункты не будут освобождены — городу будет угрожать опасность.

— Из Авдеевки и Песков обстреливают город в основном из гаубиц, минометов, а и иногда «Градов», — рассказывает мне офицер штаба народной милиции. — Конечно, когда мы уничтожим там все артиллерийские позиции, у украинцев еще останутся тяжелые «Смерчи», «Ураганы» и «Хаймарсы». Но их ракеты перехватываются ПВО. А вот болванку «сто пятьдесят пять миллиметров» (155-мм калибр артиллерийских орудий стран НАТО, например М777, которые Киеву поставили США. — «Известия») сбить нельзя.

Фото: УНМ ДНР Военнослужащие 11-го полка НМ ДНР проводят зачистку поселка Пески

По словам моего собеседника, сейчас, когда союзные силы довольно успешно выполняют задачи в Авдеевке и Песках, украинские обстрелы Донецка только усиливаются. Теперь по городу работают в основном иностранные артсистемы.

— Как правило, огонь ведут американские «три топора» (американские гаубицы М777 на военном сленге. — «Известия»), иногда французские «Цезари». Несколько раз находили снаряды от FH70, которые Киеву поставили итальянцы, — продолжает офицер. — Есть информация, что по Донецку вели огонь и немецкие «Панцергаубицы». Но достоверно это пока не подтверждено.

Именно 155-мм снарядами НАТО украинские формирования в пятницу, 5 августа, обстреляли центр Донецка. Всего было выпущено пять снарядов — три легли недалеко от театра, а еще два «прилета» достались гостинице «Донбасс-Пэлас». Сила разрывов и ударная волна чувствовались даже в нескольких сотнях метров — в зданиях затряслись стены и вылетели стекла. Обстрел унес жизни нескольких человек, в том числе ребенка.

Боеприпасы попали в левую часть здания гостиницы, прямо у парадного входа. Когда мы приехали, на месте уже работали пожарные, спасатели и медики, а само место обстрела было оцеплено сотрудниками МВД. Надо отдать должное оперативным службам — пожар в гостинице был остановлен довольно быстро. Спустя сутки «Донбасс-Пэлас» уже работал в обычном режиме. Сейчас об обстреле напоминают только пролом в стене и закрытые фанерой выбитые окна.

Оболочка «Хаймарса»

Американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс» появились в районе Донецка не так давно. Но местные уже считают, что каждый обстрел — работа именно этих изделий из США. Хотя статистика показывает, что пока основной ущерб Донецку наносят обыкновенные гаубицы и старые советские реактивные системы залпового огня.

Я побывал на месте обстрела, в ходе которого украинские формирования применили именно «Хаймарс». Судя по всему, удар был нанесен так называемыми GMLRS — это обыкновенные ракеты, но с системами самонаведения, которые корректируются по сигналам GPS.

Надо признать, что «американка» — достаточно мощная система. По своему калибру (227 мм) она занимает промежуточную позицию между российскими РСЗО «Смерч» (300 мм) и «Ураган (220 мм). В основном ракеты «Хаймарсов» оснащаются фугасными боевыми частями. Поэтому они оставляют глубокие воронки и серьезные разрушения.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency) Работа американских систем залпового огня HIMARS

Но дому, возле которого я стою, повезло. Несмотря на высокоточную систему наведения, ракета не долетела до цели несколько десятков метров. Но даже на таком расстоянии ее взрывная волна выбила окна в квартирах, повредила двери и крышу. К счастью, обошлось без жертв.

Меня просят не называть место, куда упала американская ракета. Украинские военные и их западные советники зачастую не могут получить оперативную информацию о том, насколько успешно прошел их пуск. Поэтому не стоит облегчать им работу и оценивать эффективность работы их боевых систем.

У ракет «Хаймарсов» есть несколько особенностей. В частности, их боевые части оставляют характерные ромбовидные осколки. Они отличаются высокой кинетической энергией и легко пробивают дерево, тонкую сталь и даже иногда кирпичную кладку.

Другая характерная черта «американки» — оболочка из композитных материалов. При падении взрывается только боевая часть ракеты. А вот двигатель остается практически целым. Если внимательно присмотреться к его остаткам, становится заметно: изнутри его корпус покрыт пленкой, сплетенной из композитных волокон.

Во время подготовки этой статьи артиллерийский огонь украинских формирований начал снижаться — совместные действия артиллерии и союзных войск в Авдеевке и Песках начали давать результаты. Но в Донецке продолжают звучать разрывы. И каждый день местным жителям приходят СМС-оповещения о том, в каком районе разбросали «лепестки», а где снова прошел обстрел.