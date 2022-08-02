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Минобороны РФ заявило о прямом участии США в конфликте на Украине

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Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
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Минобороны России зафиксировало официальное заявление заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Это свидетельствует о прямом вовлечении Вашингтона в конфликт на Украине, заявил 2 августа в ходе брифинга представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

В интервью изданию The Telegraph Скибицкий рассказал, что «перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации». По его словам, они позволяют Вашингтону пресечь любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны целью.

«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, именно Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители.

«Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев, были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — добавил он.

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Политическую, моральную и уголовную ответственность за военные преступления на Украине вместе с киевским режимом несет администрация президента США Джо Байдена.

Обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались среди прочих пленные боевики террористической группировки «Азов».

1 августа сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $550 млн.

20 июля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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