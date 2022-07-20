В Пентагоне работают над ускорением темпов оказания военной помощи Киеву

Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву. Об этом в среду, 20 июля, заявил американский министр обороны Ллойд Остин на брифинге, трансляцию которого вел департамент обороны США на странице в Twitter.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать и наращивать скорость предоставления помощи», — сказал он.

Кроме того, Остин отметил, что страны со всего мира продолжают оказывать помощь путем поставок важнейших систем и боеприпасов.

Как подчеркнул председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 из них уже переданы.

«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», — сказал он.

Ранее в этот день Остин сообщил, что в течение этой недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи, он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. В этот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».