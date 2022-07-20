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США отправят Украине еще четыре РСЗО HIMARS

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Фото: flickr.com
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В течение этой недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи, рассказал американский министр обороны Ллойд Остин на проводимой 20 июля в онлайн-режиме встрече западной группы по координации оказания содействия Киеву.

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«Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя», — рассказал он.

Уточняется, что новый пакет военной помощи Украине будет предоставлен в течение этой недели. Помимо четырех РСЗО HIMARS в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

Остин также отметил, что сейчас Украину поддерживают три десятка стран, на первых местах среди которых Великобритания, Польша и Германия, поставляющие для нужд ВСУ средства дальнего огневого поражения.

Накануне издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова сообщило, что Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

В этот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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