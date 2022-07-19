Полянский назвал западные страны соучастниками убийств детей в Донбассе

США и другие страны Запада, которые продолжают поставлять киевскому режиму различное вооружение, становятся соучастниками убийства детей в Донбассе. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности Всемирной организации по проблематике детей в вооруженных конфликтах.

«Вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса — детские сады, школы, медицинские учреждения. Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей», — указал он.

Полянский добавил, что Россия передаст генсеку ООН Антониу Гутерришу информацию о внесении в базу сайта «Миротворец» 327 детей.

«Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом Генеральному секретарю», — добавил зампостпреда.

Ранее в этот же день издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова сообщило о планах Киева получить в ближайшее время более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Издание The New York Times 9 июля отметило, что Соединенные Штаты и Евросоюз не смогут долго оказывать военную поддержку украинской стороне, потому что их возможности не безграничны.

За день до этого президент США Джо Байден распорядился о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Еще 9 июня представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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