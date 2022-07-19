Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 19 июля сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — сказал он.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

13 июля военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что киевские власти преувеличивают возможности реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы спровоцировать панику среди россиян, хотя характеристики этого комплекса не способны существенно изменить ход спецоперации по защите Донбасса.

В тот же день советник президента Украины Алексей Арестович вновь потребовал у Запада увеличения поставок оружия. По его словам, для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

В свою очередь 6 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже не надеется получить самолеты от западных партнеров, однако продолжает рассчитывать на поставки систем противовоздушной обороны. Также появилась информация, что западные страны не планируют поставлять на территорию Украины американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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