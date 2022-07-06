Зеленский заявил об утрате надежд на поставку западной авиации на Украину
Украина уже не надеется получить самолеты от западных партнеров, однако продолжает рассчитывать на поставки систем противовоздушной обороны, заявил 6 июля президент страны Владимир Зеленский.
«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетная. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы всё рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сообщил украинский лидер на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Ранее, 6 июля, появилась информация, что западные страны не планируют поставлять на территорию Украины американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию.
В тот же день появилась информация, что группа солдат ВСУ продала несколько французских самоходных артиллерийских установок Caesar российской армии по $120 тыс. за одну единицу техники. Реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн.
Накануне, 5 июля, бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
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