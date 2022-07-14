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В офисе Зеленского назвали условия контрнаступления ВСУ

Офис Зеленского заявил о необходимости бронетехники для контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины. Об этом 13 июля заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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«Нам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан иностранным агентом в РФ).

Он рассказал, что российская армия превосходит украинские формирования «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает». Арестович также отметил, что Киев нашел способ противостоять артиллерии РФ, но пока для этого не хватает бронетехники.

12 июля старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг в статье для The Independent заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны потерпит неудачу из-за того, что украинское командование заранее публично сообщило о своих планах.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. По его словам, планируется довести численность ВСУ до 1 млн человек.

11 июля военный эксперт Владислав Шурыгин также отметил, что у украинской стороны нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он отметил, что Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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