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В Болгарии рассказали о продаже солдатами ВСУ французских гаубиц России

Bulgarian Military: солдаты ВСУ продали две французских САУ Caesar России
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Фото: REUTERS
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Группа солдат ВСУ продала несколько французских самоходных артиллерийских установок Caesar российской армии, сообщает 6 июля издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники.

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По информации собеседников издания, боевики продали каждую единицу техники за $120 тыс. Автор статьи уточняет, что реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн.

«На самом деле даже спецслужбы США не знают, куда направляется оружие, поставляемое на Украину», — отмечает автор публикации.

Накануне, 5 июля, бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений.

Военный историк Никита Буранов заявил «Известиям», что вопрос попадания оружия, которое Запад поставляет Украине, на черный рынок в настоящее время стоит более остро из-за увеличения поставок Киеву. По его мнению, проблема коснется прежде всего тех стран, где существует рынок нелегального вооружения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подтверждал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он отмечал, что западное оружие распространяется по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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