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Военный историк заявил об опасности попадания западного оружия на черный рынок

Военный историк Буранов рассказал об опасности попадания на черный рынок оружия, поставляемого Украине
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вопрос попадания оружия, которое Запад поставляет Украине, на черный рынок в настоящее время стоит более остро из-за увеличения поставок Киеву. Об этом во вторник, 5 июля, заявил «Известиям» военный историк Никита Буранов.

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«Это давно происходит. Сейчас просто вопрос о том, что оружие может попасть не в те руки, встает острее, потому что в ходе эскалации [на Украине] его становится больше. Соответственно, объемы того, что может попасть не в те руки, сильно возрастают», — указал он.

По словам эксперта, ситуация действительно опасная. Буранов добавил, что это коснется прежде всего тех стран, где существует рынок нелегального вооружения. Так, можно будет по сходной цене приобрести оружие и впоследствии использовать для каких-нибудь террористических атак и вооружения повстанцев по всему миру, указал военный историк.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно всё чаще появляется в сирийском Идлибе.

10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан отметил, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию. Он также указал, что весьма высокая скорость передачи оружия Киеву увеличивает риск потери контроля за поставками из-за «царящего хаоса».

За день до этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставленное Украине западное оружие уже появилось на черном рынке. Европейцы, по его словам, не понимают, что играют с огнем, потому что так вооружение может попасть к террористам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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