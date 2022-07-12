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Independent: миллион солдат ВСУ провалят контрнаступление из-за раскрытия Киевом плана

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны потерпит неудачу из-за того, что украинское командование заранее публично сообщило о своих планах. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг в статье для The Independent.

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«Обычно, когда вы начинаете контратаку, вам нужна оперативная неожиданность», — напомнил Уотлинг.

По словам аналитика, киевская власть, раскрыв свои планы, позволила России тем самым заранее подготовиться и сосредоточить ресурсы для недопущения контрнаступления ВСУ.

Уотлинг констатировал, что при нынешних условиях даже миллион солдат ВСУ не смогут успешно провести контрнаступление и провалят эту операцию, если она начнется.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. По его словам, планируется довести численность ВСУ до 1 млн человек.

11 июля военный эксперт Владислав Шурыгин также отметил, что у украинской стороны нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление. Он отметил, что Киеву неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад.

В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом вице-премьер не назвала точной даты.

7 июля Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями украинских войск в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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