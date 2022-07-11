Военный эксперт заявил о невозможности для Украины вести «внятное контрнаступление»

У Украины нет возможности не только отвоевать утраченные территории, но и вести внятное контрнаступление, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Об этом он заявил в понедельник, 11 июля, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. При этом он отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

«Зеленский приказы такие отдает каждые сутки, а может, и чаще. Вопрос — в исполняемости. <...> Пока я не вижу у Украины возможности не то что отвоевать свои утраченные территории, но и вести какое-то внятное контрнаступление. Потому что как они ни пытались, у них сейчас кроме потерь не выходит ровным счетом ничего. Поэтому я скептически отношусь к таким заявлением. Они нужны, чтобы поддерживать боевой дух», — заявил Шурыгин.



По словам специалиста, Украине неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад.

«То, что они получают, они начинают немедленно использовать. Поэтому, о чем говорит Резников, я не знаю, учитывая, что мы ведем 24 часа в сутки разведку и вряд ли в этом случае наш Генштаб смог проворонить подготовку к такому большому наступлению», — заключил эксперт.

Ранее в этот день вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей Херсонской области, что им необходимо покинуть юг территорий из-за готовящегося «контрнаступления». При этом вице-премьер не назвала точной даты «контрнаступления».

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн военных ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. По его словам, сегодня в Национальной полиции служит до 100 тыс. человек, в Национальной гвардии — до 90 тыс., еще до 60 тыс. человек — это пограничники, уточнил он.

Между тем, признал министр обороны Украины, в рядах ВСУ отмечаются большие потери, вооружение истощено. Резников подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

7 июля Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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