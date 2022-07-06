La Vanguardia заявила о нежелании Запада поставлять Киеву комплексы Patriot

Страны Запада не будут поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Москву. Об этом в среду, 6 июля, сообщает испанская газета La Vanguardia.

«Запад полон решимости помочь Украине.., но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну», — говорится в материале.

Отмечается, что есть оружие, которое НАТО и его партнеры никогда не отдадут в руки Киева, например, американские ЗРК Patriot.

Это связано с тем, что ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в сложившейся обстановке это потребовало бы разворачивания на территории Украины персонала США. Кроме того, возможное развертывание ЗРК может быть «воспринято Москвой как прямое участие США в войне».

Также отмечается, что Киев просил у Израиля передать комплексы ПРО «Железный купол», однако Израиль собирается увеличить гуманитарную помощь Украине, но вмешиваться в конфликт, поставляя системы ПВО, не планирует.

5 июля корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант заявил, что Запад начнет сокращать поддержку Украине, если она не сможет переломить ситуацию на фронте до осени. По словам журналиста, в западных странах есть множество влиятельных людей, считающих поддержку Киева бесполезной.

Ранее, 1 июля, газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

8 июня издание The Jerusalem Post отмечало, что Киев хочет приобрести систему ПВО «Железный купол», однако Израиль вряд ли продаст систему ПВО Украине или какому-либо другому государству из-за подписанных с США правил экспорта оборонной продукции. Кроме того, продаже могут помешать международные обязательства по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны, отметили в материале.

До этого, 8 марта, замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США не могут разместить на Украине систему ПРО «Железный купол», поскольку ее появление заняло бы слишком много ресурсов по части подготовки военного объекта.

Минобороны РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она указала, что такие действия приводят к гибели людей. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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