Запад начнет сокращать поддержку Украине, если она не сможет переломить ситуацию на фронте до осени. Об этом 5 июля пишет корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант со ссылкой на источники.

По словам журналиста, в западных странах есть множество влиятельных людей, считающих поддержку Киева бесполезной.

В качестве примера потенциальной операции, которая могла бы вернуть веру Запада в Украину, Олифант назвал взятие Херсона, который контролируют российские войска. Однако потери украинской армии делают это почти невозможным.

Кроме того, из-за нехватки персонала ставится под сомнение и эффективность поставок западного оружия, добавил корреспондент.

1 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

22 июня французское издание Le Figaro написало об ослабевании интереса народа к теме об Украине. Число упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

Между тем 7 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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