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На Западе испугались усталости населения от Украины

Politico: лидеры стран Запада боятся, что их граждане устанут от ситуации на Украине
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку. Об этом в пятницу, 1 июля, пишет газета Politico.

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В материале говорится, что во время саммита НАТО в Мадриде страны Запада показали «беспрецедентное единство». Издание задается вопросом, насколько долго сохранится это единение.

«Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время саммита в Мадриде.

Она заявила, что усталость от конфликта на Украине «проявляется везде».

«Это продолжается уже четыре месяца. И мы видим высокую инфляцию, энергетический кризис. Ковид никуда не делся. Так что это становится более проблематичным, но нам нельзя уставать, потому что мы обязаны помочь Украине защитить страну», — подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Каллас напомнила о заявлении американского президента Джо Байдена журналистам в Мадриде о том, что западные страны продолжат помогать украинской стороне столько, сколько нужно.

«Таков, конечно же, и общий настрой после того, как НАТО согласилась значительно усилить свою оборону и в то же время открыла возможность для Швеции и Финляндии присоединиться к клубу. Но в стене, которую построил Запад, уже видны трещины», — подчеркивает газета.

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