Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ
Сюжет:

Во Франции заявили об ослаблении интереса общественности к ситуации на Украине

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественный интерес к ситуации на Украине постепенно ослабевает. Об этом 22 июня пишет французское издание Le Figaro.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
Новости Украины и мира, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня — в текстовой трансляции «Известий»

По данным исследовательской компании News Whip, на которые ссылаются журналисты, количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

По мнению бывшего посла Франции, снижение общественного интереса связано с затяжным характером конфликта. Он отметил, что люди также недовольны экономическими издержками, к которым привел украинский кризис.

«…инфляция прогрессирует и ощущается с каждым днем всё больше и больше. Это, вероятно, повлияет даже на США, где в ноябре следующего года пройдут промежуточные выборы», — заявил он.

18 июня Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о затяжном характере конфликта вокруг Украины и призвал участников альянса не прекращать поддержку Киева, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Подобный тезис также выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Запад никогда не будет в безопасности, если «повернется спиной» к Украине. В то же время глава британского правительства признал «усталость» мира от Украины.

11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

Между тем 7 июня Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения. Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022