Общественный интерес к ситуации на Украине постепенно ослабевает. Об этом 22 июня пишет французское издание Le Figaro.

По данным исследовательской компании News Whip, на которые ссылаются журналисты, количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

По мнению бывшего посла Франции, снижение общественного интереса связано с затяжным характером конфликта. Он отметил, что люди также недовольны экономическими издержками, к которым привел украинский кризис.

«…инфляция прогрессирует и ощущается с каждым днем всё больше и больше. Это, вероятно, повлияет даже на США, где в ноябре следующего года пройдут промежуточные выборы», — заявил он.

18 июня Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о затяжном характере конфликта вокруг Украины и призвал участников альянса не прекращать поддержку Киева, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Подобный тезис также выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Запад никогда не будет в безопасности, если «повернется спиной» к Украине. В то же время глава британского правительства признал «усталость» мира от Украины.

11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

Между тем 7 июня Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения. Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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