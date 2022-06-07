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Джонсон призвал не принуждать Украину к невыгодному для нее миру

Премьер Британии Джонсон заявил, что Киев нельзя принуждать к невыгодному ему миру
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Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июня заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения. Об этом сообщил представитель канцелярии премьера, слова которого приводит агентство Reuters.

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«Он (Джонсон. — Ред.) назвал крайне важным, чтобы на президента [Украины Владимира] Зеленского не давили, требуя принять невыгодные условия мира, отметив, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго», — сказал представитель канцелярии.

6 июня Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

Днем ранее обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

23 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам.

Ранее, 13 мая, Зеленский подчеркнул, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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