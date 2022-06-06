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Зеленский заявил о подталкивании Киева рядом стран к невыгодным соглашениям с РФ

Зеленский сообщил, что Украину подталкивают к невыгодным соглашениям с РФ
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Украинский президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий в стране и в результате Киев склоняют к невыгодным договоренностям с Москвой.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
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«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические», — приводит его слова «Страна».

23 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам.

Днем ранее советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

13 мая Зеленский подчеркнул, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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