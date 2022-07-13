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Эксперт Леонков рассказал о преувеличении Украиной возможностей HIMARS

Военный эксперт Леонков: возможности HIMARS чрезмерно преувеличены украинской пропагандой
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Фото: REUTERS
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Киевские власти преувеличивают возможности реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы спровоцировать панику среди россиян, хотя характеристики этого комплекса не способны существенно изменить ход спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 13 июля, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

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«Понятно, зачем украинская пропаганда превозносит HIMARS, рассказывая своему обществу об их нереальных возможностях. Проблема здесь в другом – наша блогосфера, в том числе ура-патриотические ресурсы, ведется на эту удочку, и начинает наводить панику, критикуя нашу ПВО и оборонку за то, что они якобы не справляются с этими вызовами. Сами того не понимая, таким образом они играют на руку Киеву, поддаваясь его информационным атакам» — высказался эксперт в беседе с «РИА Новости».

Он также обратил внимание на то, что украинская сторона выдает удары, нанесенные с применением других ракетных комплексов — например, «Точка-У» и «Ольха», — за обстрелы, совершенные с помощью HIMARS.

«Если почитать сообщения украинских СМИ, то всего шесть комплексов успевают буквально везде — просто удивительная мобильность для такой огромной линии фронта! То они всплывают на изюмско-харьковском направлении, потом — сразу на донецком и тут же под Каховкой, причем везде они максимально результативны. В Киеве делают из HIMARS «чудо-оружие», но посудите сами, как шесть установок могли наделать столько бед? Не стоит поддаваться такой явной пропаганде», — подытожил он.

11 июня украинские боевики обстреляли Новую Каховку (Херсонская область). По предварительным данным, удар был нанесен с помощью американских РСЗО HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, а также повредили жилые здания. В результате обстрела семь человек погибло, а как минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

10 июля украинские националисты нанесли удар по Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью HIMARS. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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