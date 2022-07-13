Эксперт Леонков рассказал о преувеличении Украиной возможностей HIMARS
Киевские власти преувеличивают возможности реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы спровоцировать панику среди россиян, хотя характеристики этого комплекса не способны существенно изменить ход спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 13 июля, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Понятно, зачем украинская пропаганда превозносит HIMARS, рассказывая своему обществу об их нереальных возможностях. Проблема здесь в другом – наша блогосфера, в том числе ура-патриотические ресурсы, ведется на эту удочку, и начинает наводить панику, критикуя нашу ПВО и оборонку за то, что они якобы не справляются с этими вызовами. Сами того не понимая, таким образом они играют на руку Киеву, поддаваясь его информационным атакам» — высказался эксперт в беседе с «РИА Новости».
Он также обратил внимание на то, что украинская сторона выдает удары, нанесенные с применением других ракетных комплексов — например, «Точка-У» и «Ольха», — за обстрелы, совершенные с помощью HIMARS.
«Если почитать сообщения украинских СМИ, то всего шесть комплексов успевают буквально везде — просто удивительная мобильность для такой огромной линии фронта! То они всплывают на изюмско-харьковском направлении, потом — сразу на донецком и тут же под Каховкой, причем везде они максимально результативны. В Киеве делают из HIMARS «чудо-оружие», но посудите сами, как шесть установок могли наделать столько бед? Не стоит поддаваться такой явной пропаганде», — подытожил он.
11 июня украинские боевики обстреляли Новую Каховку (Херсонская область). По предварительным данным, удар был нанесен с помощью американских РСЗО HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, а также повредили жилые здания. В результате обстрела семь человек погибло, а как минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.
10 июля украинские националисты нанесли удар по Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью HIMARS. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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