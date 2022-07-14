Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS, рассказал депутат Верховной рады Федор Вениславский в эфире телеканала «Рада» 14 июля.

«На всех уровнях наше государство, власть ведут переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам большей дальности ракет к HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине», — сказал он.

Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерены передать в ближайшее время.

Минобороны РФ также сообщало, что российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили не менее двух подобных установок.

Ранее, 13 июля, военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что киевские власти преувеличивают возможности реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы спровоцировать панику среди россиян, хотя характеристики этого комплекса не способны существенно изменить ход спецоперации по защите Донбасса.

В этот же день Арестович вновь потребовал у Запада увеличения поставок оружия. По его словам, для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

В свою очередь, 6 июля Зеленский заявил, что Украина уже не надеется получить самолеты от западных партнеров, однако продолжает рассчитывать на поставки систем противовоздушной обороны. А также появилась информация, что западные страны не планируют поставлять на территорию Украины американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию.

Тогда же появилась информация, что группа солдат ВСУ продала несколько французских самоходных артиллерийских установок Caesar российской армии по $120 тыс. за одну единицу техники. Реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн. 5 июля бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».