Перед ударами с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев консультируется с США. Об этом в понедельник, 1 августа, рассказал представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.

По его словам, удары могут быть отменены, если «их [американцев] не устроит намеченная цель». При этом он утверждает, что должностные лица США не предоставляют непосредственную информацию для наведения.

«Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью», — пишет газета.

Представитель главного управления разведки минобороны Украины не ответил, используют ли Вооруженные силы Украины британские и американские спутники при обстрелах, однако отметил, что у них «очень хорошие снимки».

«Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями», — сказал Скибицкий.

Ранее в этот день представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что украинские войска обстреляли город Стаханов, выпустив по нему ракеты из американских РСЗО HIMARS.

До этого, 30 июля, сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS по району Каховской гидроэлектростанции Херсонской области.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из РСЗО HIMARS по Каховской гидроэлектростанции.

Накануне сообщалось, что обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались среди прочих пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные. Удар был нанесен в ночь на пятницу. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

До этого, 27 июля, полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил изданию The Drive, что запасы ракет к РСЗО HIMARS могут закончиться на Украине уже через четыре месяца, если США поставят Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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